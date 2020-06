Sirakov: "Per salvare il Levski sono pronto anche a bere un caffè con il Papa o El Chapo"

Il neo proprietario del Levski Sofia Nasko Sirakov ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla difficile situazione finanziaria del club dicendosi pronto a sedersi al tavolo con chiunque pur di aiutare il suo club a uscirne: “Sono davvero entusiasta di essere qui e voglio ringraziare i tifosi perché senza di loro non ci sarebbe stata neanche questa conferenza stampa. Ho accettato di prendermi carico del Levski e di salvare questo club nel momento più difficile in 106 anni di storia. I debiti ammontano a 23 milioni di Lev (circa 12 milioni di euro NdR) e voglio essere chiaro sul fatto che la pioggia di soldi che è arrivata finora su dirigenti, giocatori e tecnici da oggi non ci sarà più e bisognerà stringere la cintura. Per questo inizierò subito a parlare con i tesserati per trovare una soluzione per il bene del Levski. - continua Sirakov - Grisha Ganchev (attuale socio di maggioranza del CSKA Sofia NdR)? Siamo amici da molti anni, nel 2013 durante un momento molto difficile mi ha aiutato finanziariamente e voglio ringraziarlo. Credo di essermi guadagnato il diritto di prendere un caffè con chiunque per il bene e la sopravvivenza di questo club. Sono pronto anche a bere un caffè con il Papa o El Chapo se questo servisse al mio scopo”.