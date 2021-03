Sirakov svela: "Fui vicino a Bologna e Tottenham, ma scelsi il Saragozza e la Spagna"

Nel corso della presentazione di un libero su Trifon Ivanov, difensore della Bulgaria che arrivò quarta ai Mondiali del 1994, l’ex attaccante di quella nazionale Nasko Sirakov ha svelato un retroscena di mercato sul suo passaggio dal Levski Sofia, club di cui ora è proprietario, al Real Saragozza nel lontano 1988: “Ai tempi in tanti siamo partiti per la Spagna, basti pensare Hristo (Stoichkov) al Barcellona, poi Ljubo (Penev) al Valencia e Kiryakov al Deportivo la Coruna e quindi mi venne naturale scegliere il Saragozza. Allora avevo 15 proposte sul tavolo, c’erano il Tottenham, l’Anderlecht e anche il Bologna in Italia. Avrei potuto scegliere, ma non mi pento di essere andato in Spagna. - conclude Sirakov – All’epoca la Bulgaria aveva 50 giocatori in giro fra i campionati più forti in Europa, 15-20 solo in Portogallo”.