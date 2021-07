Sirakov su Bojinov: "Ama infinitamente il Levski. Può restare, ma con un altro ruolo"

Il presidente del Levski Sofia Nasko Sirakov in un'intervista a Darik ha parlato anche del futuro di Valeri Bojinov che nei giorni scorsi aveva manifestato l'intenzione di continuare con il club del suo cuore aprendo a una permanenza dell'ex Lecce, ma con un altro ruolo: "Valeri è un ragazzo fantastico, che ama infinitamente il Levski e gli sono grato per tutto quello che ha fatto nello spogliatoio nell'ultimo anno. - spiega Sirakov - Però deve rendersi conto fin dove può spingersi come calciatore. Secondo me può ancora essere utile al Levski, ma rivestendo un'altra posizione".