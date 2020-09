Siviglia, Monchi si tatua l'Europa League: "Cosa non si fa per una figlia..."

vedi letture

Con un post su Twitter Monchi, ds del Siviglia campione dell'Europa League ed ex Roma, ha mostrato il tatuaggio realizzato sul polso della mano sinistra per celebrare proprio il successo, il sesto nella storia del club, nell'ex Coppa UEFA. "Promessa mantenuta - spiega Monchi in relazione alla figlia -. Non potevo mancarla, cosa non si fa per una figlia..."