Siviglia, Monchi torna su un vecchio pallino: piace Sidibé, ma c'è la concorrenza del PSG

Il Siviglia è concentrato sul campionato e anche sul mercato e per potenziare la difesa starebbe pensando a Djibril Sidibé, terzino di proprietà del Monaco, attualmente in prestito all'Everton. A Monchi piace da tempo, specie per la possibilità di schierarlo sia come laterale di destra che di sinistra, ma sul francese ci sarebbe anche il PSG. A riportarlo è Footmercato.