Siviglia, Suso assente da un mese. Lopetegui spera di riaverlo contro il Real tra una settimana

Il Siviglia spera di rivedere presto in campo Suso. Lo spagnolo è assente dallo scorso 24 ottobre, quando scese in campo negli ultimi 20 minuti contro l'Eibar. Un problema muscolare sta privando Julen Lopetegui di un elemento molto importante per la sua squadra: l'obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la sfida contro il Real Madrid, prevista per il 5 dicembre.