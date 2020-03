Siviglia, Vaclik: "Buon punto contro l'Atletico. Testa alla Roma e al derby"

Il portiere del Siviglia, Tomas Vaclik ai microfoni di Movistar TV ha commentato così il pareggio conquistato contro l'Atletico Madrid: "Abbiamo un altro punto in un campo molto difficile. Solo il Barcellona ha vinto qui in questa stagione, l'Atlético ha una squadra molto buona e il pareggio penso che sia meritato. Due rigori col VAR? Il VAR è difficile. In generale è un buon concetto, ma l'azione con Diego Carlos dipende sempre dall'arbitro e anche sul nostro rigore. Ma in generale il VAR è buono e può aiutare molto il calcio".

Sulle critiche: "Nella vita del calcio ci sono sempre critiche. I tifosi vogliono di più, il direttore sportivo vuole di più, anche noi sempre. Ma siamo calmi, siamo in una buona posizione in campionato, agli ottavi di Europa League. Ora abbiamo partite molto importanti contro la Roma o il derby in casa. Dobbiamo fidarci di noi".