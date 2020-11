Slovenia-Kosovo, le formazioni ufficiali: Ilicic sfida Muriqi, Rrahmani in campo dal 1'

La Slovenia accoglie il Kosovo in questa quinta giornata, con l'obiettivo di conquistare il primo posto nel gruppo 3 della Lega C. In campo diversi giocatori che militano nel nostro campionato: sfida a distanza tra Muriqi e Ilicic, in campo anche Rrahmani dal primo minuto. Ecco le scelte dei due tecnici:

Slovenia (4-2-3-1): Oblak; Stojanovic, Blazic, Mevlja, Balkovec; Vetrih, Kurtic; Ilicic, Lovric, Bohar; Vuckic. Allenatore: Matjaz Kek

Kosovo (4-2-3-1): Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj; Kryeziu, Rashkaj; Zhegrova, V.Berisha, B. Berisha; Muriqi. Allenatore: Muharrem Sahiti