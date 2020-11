Sospiro di sollievo per l'Inter: Hakimi titolare con il Marocco. In campo anche Amrabat

Cominceranno tra poco le sfide Angola-Congo, Repubblica Centrafricana-Marocco, Sierra Leone-Nigeria e Togo-Egitto, valide per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Buone notizie per l'Inter di Antonio Conte: Achraf Hakimi giocherà titolare, così come il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat.