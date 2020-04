Spagna, l'Assocalciatori convoca i capitani di Prima e Seconda divisione

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha chiamato i capitani di Primera e Segunda Division a una riunione all'inizio della prossima settimana per valutare la situazione dopo l'interruzione dei campionati. Il sindacato vuole valutare assieme ai calciatori diversi scenari possibili in modo che possano pronunciarsi sull'adozione di determinate posizioni, anche se alcuni club hanno già trovato l'accordo con i propri dipendenti a prescindere da come proseguirà la stagione. Inoltre verranno discusse le opzioni relative al calendario, nel caso in cui il campionato dovesse riprendere. Questo per salvaguardare la salute dei calciatori, sempre attenendosi alle istruzioni delle autorità sanitarie.