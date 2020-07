Spareggio Zweite Liga, il Norimberga si salva con un gol al 96': l'Ingolstadt vince 3-1 ma non basta

Nella gara di ritorno dello spareggio valido per un posto in Zweite Liga, il Norimberga dopo aver battuto 2-0 l'Ingolstadt nella gara di andata, è stato sconfitto 3-1 ma è riuscito comunque a mantenere la categoria grazie al gol in trasferta segnato al 96'. I padroni di casa, in cerca della promozione, infatti avevano ribaltato la situazione con i gol di Kutschke, Schrock e Krausse ma a pochi secondi dal triplice fischio hanno subito il gol fatale di Schleusener che ha permesso così al Norimberga di restare nella Serie B tedesca.