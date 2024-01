Ufficiale L'Eintracht manda un giovane talento a farsi le ossa. Wenig prestato al Norimberga

Marcel Wenig è uno dei talenti più interessanti del calcio tedesco e l'Eintracht Francoforte crede nelle sue potenzialità. Il 19enne centrocampista non è riuscito però a ritagliarsi molto spazio in prima squadra e così il club ha deciso di cederlo in prestito fino al termine della stagione: giocherà nella serie cadetta, nel Norimberga, dove ha mosso i primi passi da calciatore prima di trasferirsi nel settore giovanile del Bayern Monaco.

Ecco il comunicato ufficiale: "Marcel Wenig si trasferisce all'1. FC Nürnberg in prestito fino alla fine della stagione 2023/24. Il centrocampista si è trasferito dall'FC Bayern Monaco al Francoforte nell'estate del 2022 e ha un contratto con l'Eintracht fino al 2025.

Il 19enne ha fatto il suo debutto in Bundesliga il 15 ottobre 2022 e tre giorni dopo ha fatto un'altra breve apparizione nel secondo turno della Coppa DFB contro l'SV Stuttgarter Kickers.

Inoltre, ha aiutato la formazione Under-21 a conquistare la promozione nella scorsa stagione con sette gol e nove assist in 19 partite. Sono inoltre 19 le presenze, con un gol e due assist, nella Regionalliga Sudovest fino a questo momento.

Il nativo di Norimberga trascorrerà la seconda metà della stagione nella Bundesliga 2 con il suo primo club, dove ha mosso i primi passi prima di trasferirsi al Bayern all'età di 13 anni".