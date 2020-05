Spartak Mosca, Schurrle e la dieta vegetariana. Il medico: "Dura per un atleta vivere così"

André Schurrle appartiene alla categoria dei calciatori vegetariani. Questo perché, per sua stessa ammissione prese la salmonella mangiando del pollo. E da lì una catena di problemi che lo hanno portato a perdere peso e stare male. "Non ho più avuto la possibilità di dimostrare il mio valore" sono state le sue dichiarazioni di qualche anno fa. Tuttavia, secondo il medico sociale dello Spartak Mosca, club nel quele il tedesco milita, il suo regime alimentare non si sposa alla sua vita da calciatore: "Da un punto di vista medico, è difficile allenarsi per ottenere risultati senza usare proteine ​​animali. Ci sono molti sostituti ma secondo me è difficile per un atleta professionista vivere così. È difficile convincere un uomo adulto e un atleta di questo livello, ma abbiamo parlato con lui. Lo abbiamo fatto davanti a una tazza di tè serale. Gli ho espresso la mia opinione e le mie preoccupazioni e lui ha espresso la sua versione ha dichiarato Mikhail Butovsky al programma Football Big su Youtube.