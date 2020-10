Schurrle su Mourinho: "Un uomo duro e brutale. Con lui ho perso la mia autostima"

L’ex attaccante André Schürrle ha parlato nel corso di un’intervista su Youtube con il giornalista Joko Winterscheidt, della sue esperienza al Chelsea di José Mourinho durata dal 2013 al 2015 criticando duramente il comportamento del lusitano: “È un uomo brutale, non ho mai capito perché mio trattasse in un certo modo e ripensandoci ora mi rendo conto di cosa voleva da me. Ma allora non riuscivo a farlo a causa della sua durezza e della pressione psicologica che mi metteva addosso. - continua il tedesco – Spesso tornavo a casa dopo aver parlato con lui e pensavo che non potevo più giocare a calcio. Mi capitava di essere schierato titolare e poi essere sostituito all’intervallo per poi stare in panchina o tribuna la gara successiva. Così ho perso la mia autostima”.