Stop alla Ligue 1, lunedì il Consiglio di Stato esaminerà ricorso del Lione: chiesto risarcimento

Il Consiglio di Stato francese esaminerà lunedì le richieste di Lione e Amiens, che hanno chiesto di annullare la decisione della Lega Calcio professionistica del 30 aprile scorso, sulla convalida dello stop del Campionato di Ligue 1 2019-2020 e della sua classifica. In un procedimento sommario, il più alto tribunale amministrativo francese aveva già respinto le richieste dei due club ma anche quelle del Tolosa, che aveva però deciso di non proseguire la sua battaglia legale. Questa volta, le due società sperano di ottenere un risarcimento finanziario per i danni che ritengono di aver subito a seguito delle decisioni della Lega, con il Lione che si trova fuori dalle Coppe per la prima volta dal 1997 e l'Amiens che si ritrova retrocesso in Ligue 2.