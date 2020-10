Suarez: "Messi ha vissuto una situazione difficile. Voleva andar via ma il Barça non voleva"

Intervenuto ai microfoni di AUF Tv, Luis Suarez ha parlato anche del futuro di Leo Messi: "Che Messi voglia lasciare il Barcellona non è stato un gesto nei miei confronti. Avrebbero dovuto rispettare la sua decisione di voler partire. Per rispetto del rapporto che ho con Leo, non dico di cosa si è parlato all'epoca, ma ha vissuto una situazione difficile e complicata. Voleva andarsene e il club non voleva. Ho cercato di sostenerlo, di prendermi cura di lui e di farlo distrarre un po'. Le telecamere erano dietro di lui, era complicato e dovevi aiutarlo. Leo è consapevole di quello che rappresenta per il Barcellona. Gli ha dato cose che il club non avrebbe mai immaginato. Deve rimanere il numero 1, il migliore ed essere felice. Potrebbe esserci la possibilità che Messi giochi per un altro club, ma solo se si sente a suo agio, di nuovo felice. Come amico sarò felice sia se farà bene lì sia se dovrà andare anche in un altro club".