Thiago Silva sul suo addio al PSG: "Mi ha fatto arrabbiare, doveva essere fatto diversamente"

Il difensore del Chelsea Thiago Silva è tornato a parlare del suo addio al PSG in un'intervista a France Football: "E' una situazione che mi ha fatto arrabbiare. Non mi è piaciuto molto il modo in cui è stato condotta la cosa. Anche se c'è stato il lockdown, le cose dovevano essere fatte diversamente. Ero in Brasile, in quarantena, quando Leonardo mi ha chiamato per dirmi se potevo continuare per altri due mesi per giocare in Final Eight di Champions. Gli ho detto di sì. Ma ha risposto che il club non sarebbe andato oltre questi due mesi. Sarebbero stati due mesi e nient'altro. Avrebbe dovuto essere fatto diversamente. In tutta la mia avventura al PSG ho dato il massimo, non ho mai barato. E' come se tre partite di Finale Eight cambiassero tutto? E tutto quello che avevo ottenuto in quegli otto anni non aveva più importanza? Non è coerente. Leonardo lo ha fatto in modo goffo e frettoloso. Non solo con me, del resto. Penso anche a Cavani che è il capocannoniere nella storia del PSG. Lo dico in modo che il club migliori e non commetta questo tipo di errori in futuro. L'approccio col Lione? E' stato solo dopo la finale di Champions che il mio agente mi ha parlato dei club interessati e mi ha detto che Juninho sognava di acquistarmi. Mi rende molto orgoglioso sapere che pensava a me, che mi voleva per un ruolo di leadership. Dimostra che il mio lavoro al PSG è stato riconosciuto. Credo anche di aver dimostrato durante la Final Eight che potevo ancora giocare molto bene".