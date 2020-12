Thuram jr. pensa solo al 'Gladbach: "Mai parlato con altri club. Borussia scelta migliore"

Marcus Thuram si è preso la scena in questo inizio di stagione. Tanti gol, anche in Champions League, e la convocazione in Nazionale arrivata come premio. Ma L'attaccante 23enne, figlio del grande Lilian, mantiene i piedi per terra e non pensa al futuro “Sono concentrato al 100% sul Borussia Mönchengladbach e sono molto felice di essere qui. Non ho mai parlato con nessun altro club. Il Borussia mi ha permesso di percorrere diverse tappe della mia carriera, gioco in Champions League e sono arrivato in Nazionale. Qui sono cresciuto non solo come giocatore, ma anche come persona. È stata la scelta migliore per la mia carriera", ha detto a Kicker il giocatore del Borussia Mönchengladbach, cercato da Juventus e Milan. Stasera la formazione tedesca affronterà l'Inter in una sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions.