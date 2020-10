tmw Ansu Fati 1° minorenne in gol nel Clásico, Pantic: "Fenomeno, inutile riprendere Neymar"

Milinko Pantic, storico centrocampista dell'Atletico Madrid negli anni '90, ha parlato così dell'exploit in casa Barcellona del giovane talento Ansu Fati: "Kylian Mbappé per il Real e Jamie Vardy per il Barcellona: ecco cosa serve sul mercato dal mio punto di vista. I blaugrana hanno bisogno di un 9 rapido, sarebbe inutile riprendere Neymar quando hai già in casa un potenziale fenomeno come Ansu Fati", le sue dichiarazione raccolte da TMW durante la Gala de Embajadores y Patrocinadores de LaLiga in vista del Clásico odierno.

Proprio il classe 2002, autore dell'1-1 nel primo tempo tra Barça e Real Madrid, è diventato il primo minorenne andato a segno nella sfida per eccellenza de LaLiga. Di Valverde, invece, il provvisorio vantaggio dopo appena 5 minuti dei blancos.

