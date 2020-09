tmw Barcellona, scatto per Depay: chiusura vicina

Il Barcellona ha in pugno Memphis Depay. Viste le difficoltà economiche per arrivare a Lautaro Martinez il club blaugrana ha praticamente concluso per l’attaccante del Lione. Accordo sulla parola, decisiva una telefonata tra Koeman e il giocatore. Dall’intesa verbale ai fatti, decisive le prossime ore. Depay sta per diventare il nuovo attaccante del Barcellona...