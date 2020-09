tmw Celta, ieri l'ufficialità di Murillo ma salterà il Valencia: via libera dopo il doppio tampone

Nonostante l'ufficialità arrivata nella giornata di ieri, Jeison Murillo non sarà disponibile per la sfida di questo sabato col Valencia, ma solo dalla prossima partita. Il difensore proveniente dalla Sampdoria dovrà effettuare i due tamponi del Covid come da protocollo e aspettare il via libera dallo staff medico da parte del Celta Vigo.