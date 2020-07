tmw Dinamo Kiev, clamoroso: Lucescu contestato sta pensando alle dimissioni

vedi letture

La nomina di Mircea Lucescu come allenatore della Dinamo Kiev ha scatenato l'ira dei tifosi, che non perdonano al tecnico rumeno il suo grande passato allo Shakhtar Donetsk che sotto la sua guida non solo è riuscito a contrastare il dominio in patria della Dinamo, ma ha posto i minatori come squadra più forte d'Ucraina fino anche a vincere una Coppa UEFA. Nonostante le dichiarazioni dello stesso Lucescu che ai media turchi ha dichiarato di voler far ricredere i tifosi della Dinamo attraverso i risultati, informazioni raccolte dalla nostra redazione vedono il tecnico valutare a sorpresa le dimissioni, proprio per le fortissime contestazioni che arrivano da Kiev. Il 30 luglio è prevista una conferenza stampa.