Esteghlal, braccio di ferro con la federazione iraniana per il ritorno di Stramaccioni

Se dipendesse dall’Esteghlal Andrea Stramaccioni sarebbe già, di nuovo, alla guida della squadra. Accordo di massima per una stagione sportiva e rinnovato entusiasmo tra la piazza. A frenare gli entusiasmi dell’Esteghlal e di tutto l’ambiente però, al momento, la Federazione. Durante il periodo caldo del Covid-19 in Iran è stata fatta una legge che non permette nuove assunzioni di stranieri. Stramaccioni però ha già lavorato per un club iraniano e si tratterebbe di un ritorno. Mentre la Federazione sostiene che si tratti di un nuovo contratto. Lavori in corso e prove di ritorno. Intanto il presidente del club ha minacciato le dimissioni se non dovesse essere consentito il ritorno di Stramaccioni. Giorni caldi, l’Esteghlal sogna ancora il made in Italy in panchina...