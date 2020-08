tmw Esteghlal, tentativo di riportare Stramaccioni: si muove il Ministro dello Sport

Un incontro top secret. Ieri pomeriggio sono arrivati a Roma il presidente dell’Esteghlal Saadatmand e una delegazione e hanno incontrato Federico Pastorello, agente di Andrea Stramaccioni e Dario Canovi intermediario italiano per cercare di riportare il tecnico ex Inter Udinese in Iran. All’allenatore è stato proposto un contratto biennale a cifre molto importanti e si sta muovendo per favorire la trattativa anche il Ministro dello Sport. Si lavora al grande ritorno del tecnico che ha lasciato ricordi importanti tra il pubblico e la squadra. Al momento Stramaccioni non ha ancora preso una decisione anche in virtù della delicata situazione logistica legata alla pandemia Covid-19. Saranno importanti le prossime quarantotto ore, l’Esteghlal lavora al grande ritorno di Andrea Stramaccioni...