tmw Feyenoord, offerta del Besiktas per Jorgensen

Sirene dalla Turchia per Nicolai Jorgensen. Offerta da tre milioni per l’attaccante del Feyenoord da parte del Besiktas. Contatti in corso, serve un rilancio da parte del club turco per dare un’accelerata alla trattativa. Si muove il mercato attorno a Jorgensen, ci prova il Besiktas...