ufficiale Kasimpasa, preso l'ex nazionale danese Nicolai Jorgensen

vedi letture

Nuovo acquisto per i turchi del Kasimpasa. Si tratta di Nicolai Jörgensen (30), attaccante danese prelevato a titolo definitivo dal Feyenoord. Nazionale scandinavo fino al 2019, Jorgensen ha militato in Olanda per cinque stagioni dopo l'addio al FC Copenhagen.