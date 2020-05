tmw Gianni Bruno, futuro in Liga? Sull'italo-belga ci sono l'Alaves e altri due club spagnoli

Titolare fisso allo Zulte Waregem, in Belgio, Gianni Bruno (28) potrebbe cambiare aria la prossima stagione. Come appreso dalla nostra redazione, sulle tracce dell'attaccante italo-belga, autore di 9 gol nell'ultima Jupiler Pro League (campionato definitivamente chiuso a causa dell'emergenza coronavirus), si sarebbe messo più di un club spagnolo e il suo futuro potrebbe quindi essere in Liga. L'Alaves, a caccia di un attaccante, è interessato ad acquistare l'ex Lille, ma dovrà battere la concorrenza spagnola di altre due pretendenti. Per Bruno, dunque, dopo le esperienze in Francia, Russia e Belgio potrebbe profilarsi una nuova avventura in Spagna.