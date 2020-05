tmw Il Manchester City cerca il colpo: accelerata per Ait-Nouri dell'Angers

Rayan Ait-Nouri da Montreuil, classe 2001, è uno dei terzini sinistri più interessanti del panorama internazionale. Nato e cresciuto nelle giovanili dell'Angers dove milita con costanza in prima squadra, pochi giorni fa ha firmato il nuovo contratto con la formazione transalpina. Esterno basso mancino capace però di agire anche più alto, questo non ha smorzato le attenzioni delle grandi d'Europa ma ha solo dato forza all'Angers in fase di trattativa. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il Manchester City avrebbe già avviato i contatti e starebbe cercando di chiudere la trattativa per portarlo a casa e poi prestarlo in Spagna per farsi le ossa in Liga per una stagione. Anche il Wolverhampton, visti i buoni uffici del suo entourage, sarebbe sulle tracce del giocatore visto che in uscita, nel ruolo, ci sarebbe Ruben Vinagre.