tmw Kf Tirana, preso l’ex Palermo Tafa: accordo biennale

vedi letture

Una nuova avventura per Shaqir Tafa, difensore classe 98 ex tra le altre di Palermo e Sicula Leonzio. L’albanese parte integrante anche della Nazionale Under 21 ha firmato con il KF Tirana società della massima serie. Per Tafa un contratto biennale e una nuova avventura tutta da vivere...