tmw La Lokomotiv Mosca punta a Kotarski e Colina. Ostacolo Ajax

vedi letture

Possibili movimenti in vista per la Lokomotiv Mosca. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'agente Giovanni De Vito si sta muovendo con il mediatore del club per portare in Russia due suoi assistiti, il portiere dell'Ajax Dominik Kotarski e il terzino sinistro dell'Hajduk Spalato David Colina. Da chiarire la posizione dell'Ajax, che non sarebbe propenso alla cessione ma solo a un prestito.

Tempi ancora dilazionati, vedremo gli sviluppi.