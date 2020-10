tmw Manchester City, preso Filip Stevanovic dal Partizan Belgrado: i dettagli

Un rinforzo per il Manchester City. Preso l’attaccante Filip Stevanovic dal Partizan Belgrado, classe 2002. Operazione da 8 milioni, il giocatore rimarrà per tutta questa stagione al Partizan in prestito. Contratto di quattro anni e mezzo a decorrere da gennaio. Il City si muove in prospettiva. L’ultimo colpo, che ha firmato oggi, è Filip Stevanovic...