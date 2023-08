ufficiale Un giovane del City si fa le ossa in Olanda: Stevanovic al Waalwijk

Un giovane del City pronto a spiccare il volo e farsi le ossa dopo le ottime cose dimostrate con la squadra Under 23. Si tratta di Filip Stevanovic, che il Manchester City ha ceduto in prestito in Eredivisie al RKC Waalwijk. Stevanovic, giovane ala sinistra, è già a disposizione del nuovo tecnico per l'imminente inizio dell'Eredivisie.

Di seguito il comunicato di acquisto da parte del club olandese.