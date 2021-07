tmw Genoa, incontro in corso tra Preziosi e l'entourage di Stevanovic: fumata bianca vicina

Il Genoa è vicino a Filip Stevanovic, attaccante del Manchester City. In questi minuti è in corso un incontro tra il presidente dei rossoblù Enrico Preziosi e l'entourage del giocatore per definire i dettagli del trasferimento a titolo temporaneo, con la fumata bianca sempre più vicina.