tmw No Spurs all'ultima offerta del PSG per Dele Alli ma il giocatore spingerà per lasciare Londra

Dopo l'acquisto di Vinicius dal Benfica per l'attacco, si sta completando il mercato del Tottenham di José Mourinho. In bilico c'è sempre la posizione di Dele Alli: gli Spurs e Daniel Levy, presidente del club londinese, hanno rifiutato l'ultima proposta da parte del Paris Saint-Germain da 4 milioni di sterline per il prestito. Non è finita, però: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'ex giocatore dell'MK Dons chiederà di andar via e spingerà per lasciare il Tottenham. A quel punto resterà da capire se il PSG alzerà la proposta per gli Spurs. In entrata, invece, arriverà un difensore al club di Mourinhio: il nome caldo resta quello di Antonio Rudiger del Chelsea, seguito anche dal Milan in Italia.