tmw Osijek, Mbakogu verso la risoluzione: ci pensa il Thun

Jerry Mbakogu e l'Osijek, possibile addio. Si tratta la risoluzione del contratto in scadenza il prossimo anno, sono previsti contatti in questa direzione per la giornata di domani. All’attaccante ex Carpi pensa il Thun, in Svizzera. Lavori in corso, Mbakogu verso una nuova esperienza...