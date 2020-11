tmw PSG, occhi su Joao Felix per la prossima stagione

vedi letture

Un’idea per l’attacco per la prossima stagione. Il PSG pensa a Joao Felix dell’Atletico Madrid, che non è sul mercato ma potrebbe esserlo dinanzi ad un’offerta importante. E se dovesse uscire uno tra Mbappe e Neymar diventerebbe più di un’idea in fase embrionale. Il PSG studia il mercato che verrà. E nei pensieri c’è Joao Felix...