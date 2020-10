tmwradio Tacchinardi: "Derby esame importante per il Milan. Juve, curioso di vedere Arthur"

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato le ultime notizie sulla Serie A.

Conte risponde a Eriksen dicendo che ha giocato il giusto. Che ne pensa?

"Non è vero, meriterebbe di fare almeno 4-5 partite di fila per dargli un giudizio. Ma sappiamo l'idea del centrocampista di Conte e non è sicuramente il suo giocatore ideale. Preferisce uno come Vidal e vuole usare il danese come alternativa in corsa".

Vidal e Barella dietro Eriksen sarebbe una scelta giusta?

"Se un allenatore preferisce uno che ti intercetta 50 palloni a partita invece che 10, vuol dire che Eriksen non è il suo giocatore preferito per quel ruolo".

Derby di Milano, quali gli uomini decisivi?

"Spero che Ibra faccia un grande derby ma anche Calhanoglu, che in assenza dello svedese è cresciuto più di tutti ,anche mentalmente. Per l'Inter invece Barella, che in Nazionale ha fatto benissimo".

Derby esame che può dirci come può essere la stagione del Milan?

"E' il vero esame per il Milan. E' vero che è presto, ma è anche vero che per aumentare l'autostima è la partita giusta. Capiranno se sono una squadra da titolo o per stare tra le prime quattro. Per me manca ancora qualcosa, ma questo è un appuntamento troppo importante da sbagliare".

Juve, per la prima volta Arthur e Bentancur dall'inizio. Che ne pensa?

"C'è curiosità nel vederli insieme, che sono entrati solo nel finale a Roma e in dieci hanno dato un dinamismo differente. Bentancur sappiamo che caratteristiche ha, Arthur può essere quello che prenderà in mano la situazione, perché sia Rabiot che Ramsey non hanno avuto le stesse capacità. Il centrocampo sembra ancora troppo leggero ma ora parlerà il campo".