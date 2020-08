tmw Sion, Fabio Grosso è il nuovo allenatore

vedi letture

Una nuova avventura per Fabio Grosso. L’ex allenatore di Bari e Brescia è il nuovo tecnico del Sion. Intesa praticamente raggiunta, con lui Stefano Morrone come vice. Il presidente Constantin guarda in Italia per la sua squadra. E punta su Fabio Grosso...