tmw Vasco da Gama, da Sneijder a Balotelli: gli obiettivi del candidato Leven Siano

vedi letture

Il Vasco da Gama e i sogni del candidato presidente Luiz Roberto Leven Siano. Il prossimo 15 novembre il club di Rio sarà al centro di elezioni presidenziali e in caso di elezione dell'avvocato brasiliano 51enne il club di São Januário guarderà con grande attenzione al mercato italiano. Anche perché al suo fianco, per ricoprire il ruolo di direttore sportivo, ci sarà Fabio Cordella.

L'idea del Vasco è quella di portare a Rio De Janeiro nomi importanti: s'è discusso di Sebastian Giovinco, sarà sicuramente un'idea Wesley Sneijder (socio in affari di Cordella) e poi c'è Mario Balotelli: attaccante attualmente legato al Brescia da un contratto in scadenza a fine mese.

Per Balo, Cordella ha già sondato il terreno con Mino Raiola e l'avvocato Rigo. La sua avventura a Brescia è destinata a concludersi nelle prossime settimane e l'idea del candidato presidente del Vasco, al momento, è quello di vincolare il giocatore già questa estate anche se poi potrà effettivamente essere a disposizione solo dopo l'elezione di novembre. Una mossa ragionata e necessaria per provare ad anticipare la concorrenza visto che Balotelli, dopo l'addio al Brescia, sarà libero di scegliersi la squadra da svincolato. E in Brasile piace anche a Flamengo e Botafogo.