Tonfo del Lione in amichevole coi Rangers: 2-0 firmato dal figlio d'arte Ianis Hagi

Seconda amichevole dopo lo stop alla Ligue per il Lione, avversario Champions della Juventus nel ritorno degli ottavi di finale. Dopo il successo per 1-0 sul Nizza, però, stavolta è ko: tonfo della formazione di Rudi Garcia che ha perso 2-0 in casa contro i Glasgow Rangers di Steven Gerrard. A decidere una doppietta del figlio d'arte, ed ex viola, Ianis Hagi.