Torna la Bundesliga e Mario Gomez può dire basta: nove gare prima di chiudere col calcio

vedi letture

Nove partite prima di chiudere la carriera. La ripartenza della Bundesliga permetterà a Mario Gomez, attualmente a sei gol in diciotto partite giocate, di chiudere col calcio giocato in questa stagione. La punta ex Fiorentina, spiega la Bild, non dovrà rimandare l'addio. E anche il VfB si dichiaro sollevato per la possibilità di giocarsi la stagione fino in fondo. "Abbiamo sempre sottolineato l'importanza di continuare la stagione. Siamo quindi felici della decisione che è stata presa", ha detto il dirigente dello Stoccarda, Thomas Hitzlsperger.