Torna la Bundesliga, Lineker: "Test più avanzati, ma non c'è garanzia sui nuovi contagi"

Il ritorno della Bundesliga al calcio giocato, a partire verosimilmente da metà maggio, fa discutere anche all’estero. Gary Lineker, ex stella del calcio inglese e oggi pundit, commenta così via Twitter: “Sarà interessante. I loro sistemi di test sono molto avanti rispetto ai nostri, ma non ci sono garanzie che non ci saranno contagi. La Premier League seguirà molto attentamente la situazione”.

This will be interesting. Their testing has been miles ahead but no guarantees that infections won’t occur. The Premier League will be watching very closely. https://t.co/hBrEPlVwzC

— Gary Lineker (@GaryLineker) May 6, 2020