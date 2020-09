Tottenham a caccia del 9, Mourinho: "Ci stiamo provando". E il Sun rilancia il nome di Milik

Tottenham a caccia del centravanti. Nelle ultime ore è tornato sul tema l'allenatore José Mourinho, confermando che oltre al centrale di difesa si sta lavorando per l'inserimento in rosa di un nuovo attaccante: "Ci stiamo provando e la società sta facendo il massimo -. Dopo se ci riusciremo o no non dipenderà solo da noi. E' come una partita di calcio: può vincerla come perderla, ma l'importante è sempre dare il massimo".

Intanto, dall'Inghilterra il tabloid 'The Sun' rilancia dell'interessamento per Arkadiusz Milik, centravanti che ha un altro anno di contratto col Napoli ma non rientra nel progetto tecnico-tattico di Gattuso.