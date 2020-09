Tottenham, doppio colpo in arrivo dal Real: Bale e Reguilon in volo verso Londra sul jet di Levy

vedi letture

Gareth Bale e Sergio Reguilon proprio in questi minuti sono in volo sullo stesso aereo per raggiungere Londra. Come riporta Sky Sports UK, i due calciatori in arrivo dal Real Madrid si sono infatti imbarcati intorno alle ore 12 su un jet di proprietà di Daniel Levy, presidente del Tottenham, e approderanno in Inghilterra in un paio d'ore. Doppio colpo dalla Spagna, dunque, per la corsia mancina degli Spurs.