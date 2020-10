Tottenham, Hart è pazzo di Kane: "Geniale, leader e altruista. Un calciatore speciale"

In una lunga intervista rilasciata a BBC Sports, Joe Hart ha parlato della scelta di firmare per il Tottenham, di Harry Kane e del rapporto con José Mourinho: "Amo il calcio e mi sono reso conto di voler restare al vertice. Mi piace stare in un club che gioca tre partite a settimana, dove non vincere è un grosso problema. Non sono stupido, so che era un'opportunità da cogliere al volo. So cosa vuole José e cosa pensava che potessi portare qui. Non sono venuto per dare scosse, ma per migliorare il Tottenham".

Il rapporto con Mourinho: "È una persona molto intelligente, soprattutto nel modo in cui si rapporta con i media. Ma con la squadra è diverso, ti chiede sempre di dare il massimo. Darò tutto per lui, perché lui dà fiducia. Mi piace lavorare con Mourinho".

Kane il giocatore perfetto: "Ha sempre avuto la capacità di essere coinvolto in tutte le azioni offensive. Segna e fa assist, faccio fatica a trovare un difetto. È geniale, in ogni azione e in ogni decisione che prende. È uomo-squadra, leader altruista. Un calciatore speciale, adoro giocare con lui".