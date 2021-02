Tottenham, Mourinho esalta Bale: "Adesso è in condizione, contento non solo per i gol"

Intervenuto ai microfoni di BBC Sport, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha così commentato il successo dei suoi uomini contro il Burnley, deciso tra l'altro da un Gareth Bale in grandissima forma.

Su Bale:

"Sono davvero contento perché adesso è tranquillo e pacato: non parla con voi, legge, guarda, ascolta qualcosa oppure no, però comunque ha già vissuto tutto questo al Real e perciò se ne frega un pochino. Sono davvero contento perchè è in una buona condizione e riesce a fare cose come quelle di oggi, non solo per i gol ma per i cambi di passo e i tagli in area".

Ancora sul gallese e sull'impatto che ha avuto sulla gara:

"Sono felice sia per lui che per la squadra, perché il gruppo ha bisogno del suo talento".