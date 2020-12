Tottenham, Mourinho: "Forse qualcuno aveva dimenticato la forza del LASK"

Il Tottenham di José Mourinho fatica e pareggia 3-3 in casa del LASK. Qualificazione rimandata, e lo Special One, nel post partita, spiega che si aspettava una serata così complicata: “Sì, ne avevo parlato ieri in conferenza stampa. Tutti sembravano dimenticarsi chi è il LASK. Secondo me è il migliore dei tre avversari di questo girone e oggi, prima della partita, ho detto nello spogliatoio che il riscaldamento mi aveva detto tutto. Loro si scaldavano in maniera intensa, noi lo facevamo in maniera normale, senza motivazione”.