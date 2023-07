ufficiale Aaron Ramsey torna a casa. L'ex Juventus va a giocare nel Cardiff

Certi amori non finiscono, fanno viaggi immensi e poi ritornano. Può essere riassunta così la carriera di Aaron Ramsey, appena annunciato come nuovo giocatore del Cardiff. Si tratta di un ritorno per il gallese, che proprio in questo club ha iniziato la sua carriera per poi vestire tra le altre le maglie di Arsenal e Juventus.

Dopo l'ufficialità della sua rescissione con il Nizza, anch'essa arrivata oggi, Ramsey torna dunque dove tutto è cominciato per scrivere altre pagine importanti della sua carriera. Il club gallese ha annunciato tale notizia sui propri canali social.