Adam Lallana rinnova con il Brighton. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il club inglese fa sapere che il centrocampista classe '88 ha rinnovato il suo contratto con il Brighton fino al 2024.

We’re pleased to confirm that Adam Lallana has signed a new contract that runs until summer 2024! 😁

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 13, 2023