ufficiale Adebayor lascia il Club Olimpia: "Costi logistici elevati per il COVID-19"

È già terminata l'esperienza paraguaiana di Emmanuel Adebayor. L'attaccante togolese, infatti, ha trovato un accordo per la risoluzione del contratto con il club sudamericano. Una decisione comunque sofferta, dovuta principalmente alla pandemia: "La situazione sanitaria dovuta al virus Covid-19 comporta rischi per la salute del giocatore per il suo ritorno nel nostro Paese. Necessiterebbe di viaggiare con numerosi aerei e poi dovrebbe seguire la quarantena. Gli elevati costi logistici e la situazione economica in cui si trova il Paese ci obbligano a prendere la migliore decisione per garantire la stabilità economica".